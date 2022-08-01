'Star Trek'in yıldızı hayatını kaybetti

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Bir döneme damgasını vuran ve fenomen haline gelen bilim kurgu dizisi 'Star Trek'te rol alan Nichelle Nichols, 89 yaşında hayatını kaybetti.

AP'nin aktardığına göre; oğlu Kyle Johnson, sosyal medyada yaptığı paylaşımla annesinin yaşamını yitirdiğini kamuoyuna duyurdu. Oyuncunun doğal sebeplerden dolayı vefat ettiği ifade edildi.

Johnson, "Onun ışığı, tıpkı şimdi ilk kez görülebilen eski galaksiler gibi, bizim ve gelecek nesillerin zevk alması, öğrenmesi ve ilham alması için hep burada olacak." dedi.

'Star Trek' dizisinde 'Hikaru Sulu' karakterini canlandıran George Takei de Nichelle Nichols'ın çığır açan ve eşsiz biri olduğunu söyledi. Takei, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün için kalbim ağır, gözlerim senin şu anda yattığın yıldızlar gibi parlıyor sevgili dostum." ifadelerini kullandı.

George Takei ve Nichelle Nichols

Amerikan televizyonunda bir otorite figürünü canlandıran ilk siyahi kadınlardan biri sayılan Nichols, oynadığı 'Nyota Uhura' karakteriyle kendisinden sonra gelen nesiller için büyük bir örnek oluşturmuştu. Hatta NASA tarafından görevlendirilen Nichols'ın, kendisi gibi kadınları astronot olması için cesaretlendirmesi istenmişti.

Fotoğraflar: Splash News, AP.