Neymar'lı Suudi Arabistanın El-Hilal takımı, İran’ın Nessaci takımını 3-0 mağlup etti
Asya Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Suudi Arabistan'ın El-Hilal takımı, İran'ın Nessaci takımını 3-0 yendi
Nessaci ile El-Hilal takımları saat 19.30’da başkent Tahran’da bulunan Azadi Stadyumunda karşı karşıya geldi.
Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar'ın top koşturduğu El-Hilal takımı maçın 17’nci dakikasında Mitroviç'in attığı golle 1-0 öne geçti.
Karşılaşmanın 31’inci dakikasında iki takım oyuncuları arasında çıkan tartışma sonrasında maçın hakemi, Nessaci’den Emir Muhammed Huşmend ile El-Hilal’den Selman El-Ferec’i kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.
Maçın 59’uncu dakikasında Neymar, rakip takımın file ağlarını havalandırarak takımının ikinci golünü attı.
Karşılaşmada dakikalar 90+3’ü gösterirken Salih El Şehri kornerden gelen topu Nessaci’nin kalesine göndererek maçın skorunu 3-0 olarak belirledi.