NEXT Sosyal nedir, nasıl üye olunur? Yerli sosyal medya platformu NEXT Sosyal kayıt ve üye giriş ekranı
Türkiye'nin yerli ve milli sosyal medya platformu NEXT Sosyal'e olan ilgi her geçen gün artıyor. TEKNOFEST girişimcileri tarafından geliştirilen uygulamanın kullanıcı sayısı, 2 Ağustos itibarıyla 700 bini aştı. Reklamsız, sansürsüz, güvenli ve yapay zeka destekli bir sosyal medya deneyimi sunan NEXT Sosyal, Türkiye'de veri güvenliğini önceliyor. Peki, NEXT Sosyal nedir, nasıl üye olunur? İşte, NEXT Sosyal kayıt ve üye giriş ekranı...
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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından tanıtılan yerli ve milli sosyal medya platformu NEXT Sosyal, TEKNOFEST’in genç girişimcileri tarafından geliştirildi. ‘’Reklam yok, sansür yok, yapay zeka robotu var’’ sloganıyla dikkat çeken uygulamaya olan ilgi hızla artıyor. Veri güvenliği ve dijital özgürlük vadeden NEXT Teknofest Sosyal, kısa sürede App Store’da sosyal ağ kategorisinde üst sıralara yerleşti. 2 Ağustos itibarıyla da 700 bini aşkın kullanıcı sayısına ulaşmış durumda. Peki, Next Sosyal nedir, nasıl üye olunur ve nasıl kullanılır? İşte NEXT Sosyal kayıt ve üye giriş ekranı...
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NEXT SOSYAL NEDİR?
NEXT Sosyal; haber, teknoloji, yaşam ve gündem gibi alanlara odaklanan, tamamen yerli ve milli bir sosyal medya platformu.
T3 Vakfı ve Baykar iş birliğiyle hayata geçirilen platform, TEKNOFEST ruhunu dijital dünyaya taşıyarak kullanıcılarına güvenli, topluluk odaklı ve yenilikçi bir deneyim sunmayı amaçlıyor. “Biz Yaptık” sloganıyla tanıtılan NEXT Sosyal, özellikle gençler arasında hızla popülerleşiyor.
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NEXT SOSYAL ÖZELLİKLERİ NELER?
Reklamsız, sansürsüz ve algoritmasız bir deneyim sunan platform, kullanıcı verilerini Türkiye’deki güvenli sunucularda saklayarak veri gizliliğine öncelik veriyor.
Kullanıcılar, metin, görsel, video ve anket gibi çeşitli formatlarda içerikler paylaşabiliyor, ilgi alanlarına göre kişiselleştirilmiş bir akış oluşturabiliyor.
Platform, canlı geri bildirimlerle paylaşımların etkisini ölçme imkanı sunarken, kullanıcıların kendi topluluklarını oluşturmasına olanak tanıyor.
NEXT Sosyal’in öne çıkan özelliklerinden biri, T3 Vakfı ve Baykar tarafından geliştirilen “T3AI” adlı yapay zeka robotu.
“Ahlaklı yapay zeka” vizyonuyla tasarlanan T3AI, çok dilli içerik desteği ve hızlı yanıtlarla kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor.
NEXT Sosyal’in en dikkat çekici özelliklerinden bir diğeri ise, açık kaynak kodlu bir platform olması. Bu, geliştiricilerin platformun altyapısını inceleyebileceği, özelleştirebileceği ve hatta kendi projelerinde kullanabileceği anlamına geliyor.
Açık kaynak kodlarının yayınlanması, NEXT Sosyal’i yalnızca bir sosyal medya platformu olmaktan çıkarıp, teknoloji toplulukları ve geliştiriciler için bir inovasyon merkezi haline getiriyor.
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NEXT SOSYAL’E NASIL KAYIT OLUNUR VE İNDİRİLİR?
NEXT Sosyal’e katılmak oldukça kolay. Hem mobil uygulama hem de web sürümü üzerinden erişilebilen platform, kayıt ve giriş işlemlerini hızlı bir şekilde tamamlamanıza olanak tanıyor. İşte NEXT Sosyal kayıt olma adımları:
Uygulama veya Web Sitesine Erişim
Mobil Kullanıcılar: Next Sosyal uygulamasını Google Play Store veya App Store’dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Arama çubuğuna “NEXT Sosyal” yazarak uygulamayı bulun ve yükleyin.
Web Kullanıcıları: Tarayıcınızdan “https://giris.t3vakfi.app/tr/nasil-kayit-olurum” adresine giderek kayıt işlemini başlatabilirsiniz.
Kayıt Olma Süreci
Uygulamayı açtıktan veya web sitesine girdikten sonra “Giriş Yap” butonuna tıklayın.
Açılan ekranda “TEKNOFEST Sosyal” sunucusunu seçin.
“T3 SSO ile Devam Et” seçeneğine tıklayın.
Kayıt ekranında ad, soyad, e-posta adresi, kullanıcı adı ve şifre gibi temel bilgileri girin.
Telefonunuza gelen SMS doğrulama kodunu girerek hesabınızı doğrulayın.
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NEXT SOSYAL ÜYE GİRİŞİ
Daha önce üye olduysanız, “Giriş Yap” butonuna tıklayın, TEKNOFEST Sosyal sunucusunu seçin ve “T3 SSO ile Devam Et” seçeneğiyle e-posta veya telefon numaranızla giriş yapın.
Giriş yaptıktan sonra profilinizi kişiselleştirmek için fotoğraf, kapak resmi ve biyografi ekleyebilirsiniz.
İçerik Paylaşımı ve Kullanım
NEXT Sosyal’de metin, görsel, video ve anket paylaşımları yapabilir, diğer kullanıcılarla etkileşime geçebilir ve ilgi alanlarınıza göre topluluklar keşfedebilirsiniz. Platform, sade ve kullanıcı odaklı arayüzüyle dikkat çekiyor.
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DİJİTAL BAĞIMSIZLIK VE GÜVENLİK VURGUSU
NEXT Sosyal, kullanıcı verilerini Türkiye’de saklayarak veri güvenliği ve dijital özgürlük ilkelerini ön planda tutuyor. Son dönemde yabancı platformların veri güvenliği tartışmaları, yerli alternatiflerin önemini artırırken, NEXT Sosyal bu alanda güçlü bir seçenek olarak öne çıkıyor.
T3 Vakfı’nın milli teknoloji vizyonu doğrultusunda geliştirilen platform, açık kaynak kodlu Mastodon altyapısına dayanıyor ve TEKNOFEST’in genç girişimcilerinin katkılarıyla sürekli gelişiyor.
Selçuk Bayraktar, “Ailece NEXT Sosyal’deyiz. Tüm gönüllülerimizi bu dijital meydanda buluşmaya çağırıyoruz!” diyerek platformun bir toplumsal buluşma noktası olduğunu vurguladı.
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GELECEK VİZYONU
Beta sürümünde 67 ilden binlerce kullanıcıyla test edilen NEXT Sosyal’in, büyük bir başarı elde ettiği açıklandı.
17-21 Eylül 2025’te Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek TEKNOFEST ile entegre çalışacak olan platform, festival heyecanını dijital ortama taşıyacak.
Canlı yayınlar ve etkinliklerle kullanıcıları bir araya getirmeyi hedefleyen NEXT Sosyal, Türkiye’nin dijital bağımsızlığına katkı sağlamayı ve küresel sosyal medya devlerine alternatif olmayı amaçlıyor.