İngiltere'de transferin bitmesine kısa bir süre kala flaş bir iddia ortaya atıldı.

El değiştiren ve büyük yatırımlar yapması beklenen Newcastle United, Sevilla'nın stoperi Diego Carlos'u transfer etmek istemişti. Ancak Sevilla'dan transfere onay gelmedi.

İngiliz basınına göre; Newcastle, rotayı Fenerbahçeli Attila Szalai'ye çevirdi. Siyah-beyazlı kulübün Fenerbahçe'ye 20 milyon euro bonservis bedeli teklif edeceği belirtildi.

31 Ocak'ta İngiltere'de transfer penceresi kapanacak. Kısa süre içerisinde transferle ilgili gelişmeler yaşanması bekleniyor.