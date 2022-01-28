İtalya'dan flaş transfer iddiası... Premier Lig ekibi Newcastle United'ın Sevilla'dan Diego Carlos'u transfer edememesi nedeniyle rotayı Galatasaraylı Marcao'ya kırdığı belirtildi.

Sarı-kırmızılıların Marcao için 15 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi.

2024'e kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı oyuncu, 2019'da 4 milyon euro karşılığında Portekiz ekibi Chaves'ten transfer edilmişti.

SZALAI'Yİ DE YAZMIŞLARDI

İngiliz basını ise Newcastle'ın Attila Szalai için Fenerbahçe'ye 20 milyon euro teklif yapacağını öne sürmüştü.

Premier Lig'de transfer dönemi 31 Ocak'ta sona erecek.