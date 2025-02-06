Newcastle United: 2 - Arsenal: 0 | MAÇ SONUCU
İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş maçında Arsenal, deplasmanda Newcastle United'a 2-0 mağlup olarak elendi. Jacob Murphy ve Anthony Gordon'un golleriyle güçlü rakibini yenen Newcastle United, adını finale yazdırdı. İki takım arasındaki ilk karşılaşmayı 2-0'lık skorla Newcastle United kazanmıştı.
İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş maçında Newcastle United ile Arsenal karşı karşıya geldi. Sports Direct Arena'da oynanan müsabakayı 2-0'lık skorla kazanan Newcastle United, finale yükseldi.
Newcastle'a galibiyeti getiren golü 19. dakikada Jacob Murphy ve 52. dakikada Anthony Gordon kaydetti.
İlk maçı da Kuzey Londra'da 2-0 kazanan Newcastle, bu sonuçla birlikte adını Lig Kupası finaline yazdırdı.
Newcastle'ın finaldeki rakibi Liverpool ya da Tottenham olacak. O eşleşmede ilk maçı 1-0'lık skorla evinde Tottenham kazanmıştı.
Wembley'in ev sahipliği yapacağı final maçı 16 Mart'ta oynanacak.