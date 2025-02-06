Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        57
        Fenerbahçe
        FB
        51
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        40
        ikas Eyüpspor
        EYP
        39
        Göztepe
        GÖZ
        34
        Rams Başakşehir
        İBFK
        32
        Beşiktaş
        BJK
        32
        Kasımpaşa
        KSM
        28
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        28
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        27
        Trabzonspor
        TS
        26
        Gaziantep FK
        GFK
        26
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        25
        Tümosan Konyaspor
        KON
        24
        Net Global Sivasspor
        SVS
        23
        Bellona Kayserispor
        KYS
        17
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        16
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        10
        Adana Demirspor
        ADS
        5
        Haberler Spor Futbol İngiltere Newcastle United: 2 - Arsenal: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Newcastle United: 2 - Arsenal: 0 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş maçında Arsenal, deplasmanda Newcastle United'a 2-0 mağlup olarak elendi. Jacob Murphy ve Anthony Gordon'un golleriyle güçlü rakibini yenen Newcastle United, adını finale yazdırdı. İki takım arasındaki ilk karşılaşmayı 2-0'lık skorla Newcastle United kazanmıştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 01:15 Güncelleme: 06.02.2025 - 01:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arsenal'e Newcastle United şoku!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş maçında Newcastle United ile Arsenal karşı karşıya geldi. Sports Direct Arena'da oynanan müsabakayı 2-0'lık skorla kazanan Newcastle United, finale yükseldi.

        Newcastle'a galibiyeti getiren golü 19. dakikada Jacob Murphy ve 52. dakikada Anthony Gordon kaydetti.

        İlk maçı da Kuzey Londra'da 2-0 kazanan Newcastle, bu sonuçla birlikte adını Lig Kupası finaline yazdırdı.

        Newcastle'ın finaldeki rakibi Liverpool ya da Tottenham olacak. O eşleşmede ilk maçı 1-0'lık skorla evinde Tottenham kazanmıştı.

        Wembley'in ev sahipliği yapacağı final maçı 16 Mart'ta oynanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kar tatili haberleri gelmeye başladı!
        Kar tatili haberleri gelmeye başladı!
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Steinmeier ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Steinmeier ile görüştü
        Palayla iş yerini bastılar
        Palayla iş yerini bastılar
        ABD: İsrail'e daha önce tedarik edilmeyen mühimmatı teslim edeceğiz
        ABD: İsrail'e daha önce tedarik edilmeyen mühimmatı teslim edeceğiz
        Efsun Aktaş bebeğin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı
        Efsun Aktaş bebeğin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı
        F.Bahçe kupada rahat kazandı!
        F.Bahçe kupada rahat kazandı!
        Karlı yolda kamyon devrildi: Yüzlerce tavuk öldü
        Karlı yolda kamyon devrildi: Yüzlerce tavuk öldü
        Mourinho'dan sakatlık sözleri!
        Mourinho'dan sakatlık sözleri!
        Zelenskiy: Putin Belarus'u savaşa çekecek
        Zelenskiy: Putin Belarus'u savaşa çekecek
        Bakan Fidan: Gazzelilerin zorla tahliyesi kabul edilemez
        Bakan Fidan: Gazzelilerin zorla tahliyesi kabul edilemez
        İran: Trump'ın adımı başarısızlığa mahkum
        İran: Trump'ın adımı başarısızlığa mahkum
        Vasiyete itiraz ettiler
        Vasiyete itiraz ettiler
        İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi
        PFDK'dan Abdülkerim kararı!
        PFDK'dan Abdülkerim kararı!
        Sergen Yalçın'ın acı günü: Gürsoy Yalçın vefat etti
        Sergen Yalçın'ın acı günü: Gürsoy Yalçın vefat etti
        İstanbul'da kar yağışı!
        İstanbul'da kar yağışı!
        'Endeksin 3'e katlanması lazım'
        'Endeksin 3'e katlanması lazım'
        Turabi hakkında yakalama kararı
        Turabi hakkında yakalama kararı
        İki günde iki transfer!
        İki günde iki transfer!
        Habertürk Anasayfa