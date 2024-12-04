Newcastle- Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Premier Lig'de Liverpool, Newcastle deplasmanına konuk oluyor. Lig'de 34 puanla lider konumda bulunan Liverpool'un en yakın takipçisi Arsenal ile 9 puan farkı bulunuyor. Arne Slot yönetiminde şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Liverpool, zorlu rakibi Newcastle karşısında kazanarak üç puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Peki, Newcastle- Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Newcastle- Liverpool maçına sayılı saatler kaldı. Lig'de 11 galibiyet, 1'er beraberlik ve mağlübiyet alan Liverpool 34 puanla lider olarak yer aldı. Öte yandan Newcastle çıktığı 13 maçta 5 kez kazanırken 4'er karşılaşmadan beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrıldı ve 11. sırada bulundu. Aralarında oynanan son 10 maçta ise Liverpool 8 kez kazandı ve 2 karşılaşma beraberlikle tamamlandı. Maç saatinin yaklaşmasıyla futbolseverlerin karşılaşmaya dair araştırmaları hız kazandı. Peki, Newcastle- Liverpool maçı ne hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?
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NEWCASTLE- LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?
Newcastle- Liverpool karşılaşması 4 Aralık Çarşamba (bugün) 22.30'da oynanacak.
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NEWCASTLE- LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
St. James Park'ta oynanacak olan mücadele beİN Sports 2'den naklen yayınlanacak.
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NEWCASTLE MUHTEMEL 11
Pope, Livramento, Schar, Burn, Kelly, Tonali, Guimaraes, Joelinton, Gordon, Barnes, Wilson
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LİVERPOOL MUHTEMEL 11
Kelleher, Arnold, Gomez, Van dijk, Robertson, Gravenberch, Allister, Salah, Szoboszlai, Gakpo, Nunez
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LİVERPOOL ALEV ALIYOR!
Geçtiğimiz günlerde oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Liverpool, Real Madrid'i 2-0 mağlüp etti ve turnuvada beşte beş yapan tek takım olarak haftayı tamamladı.
Haftasonuna gelinmesiyle Premier Lig'de son yıllardaki zorlu rakibi Manchester City'i ağırladı ve aynı skorla 2-0 kazandı.
Böylelikle Arne Slot'un öğrencileri 5 gün içinde iki dünya devini devirmiş oldu.
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