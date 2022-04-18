New York'ta Türk gence ırkçı saldırı

ABD'nin New York eyaletine bağlı Manhattan şehrinde cuma akşamı "Türklerden nefret ediyorum"

diyen kişi bir Türk'ü ağır yaraladı.

New York Polisi'nin yaptığı açıklamada, ağır yaralanan Türk gencin göğsünden bıçaklandığını

açıkladı. Yaralanan Türk gencin tedavisi sürüyor.

Saldırganın yolda yürüyen Türk gence, Türk olup olmadığını sorduğu ardından "Türklerden

nefret ediyorum" diyerek genci bıçakladığı aktarıldı.

Polis zanlının bulunması için çalışmalarını sürdürürken, saldırganın bulunmasına yardım edene

3 bin 500 dolar ödül verileceği belirtildi.