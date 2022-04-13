New York'ta metro saldırısı! Saldırgan hakkında ne biliniyor?

ABD'nin New York eyaleti sakinleri, dün sabah metro istasyonunda gerçekleşen saldırıya uyandı.
New York kentinde Brooklyn'in Sunset Park semtindeki 36th Street metro istasyonunda çok sayıda kişinin silahla vuruldu. Saldırının ardından şüphelinin trende gaz maskesi taktığı, çantasından sis bombasını çıkardığı ve ardından ateş etmeye başladığı aktarıldı. Saldırıda en az 23 kişinin yaralandı.
SALDIRGAN ARANIYOR
New York polisi, Brooklyn'deki metro istasyonunda dün düzenlenen ve 23 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin 62 yaşındaki Frank R. James adlı kişinin "şüpheli" olarak arandığını bildirdi.
New York polisi, yaptığı açıklamada, siyahi Amerikalı olduğu belirtilen James'in olay yerine gelirken kullandığı kamyonet üzerinden elde edilen delillerin olay mahallindeki bulgularla örtüştüğünü kaydetti.
Polis, James'in söz konusu kamyoneti kiralayan kişi olarak şüpheli olduğunu ifade ederek, bu kişinin saldırıyı düzenleyen mi yoksa saldırganla bağlantılı bir kişi mi olduğu konusunda net bir yorum yapmadı.
Philadelphia ve Wisconsin'de kayıtlı adresleri olduğu belirtilen James'i arama faaliyetlerini sürdüren polis, şüphelinin bulunması durumunda soruşturmanın somut bir noktaya gelebileceğini vurguladı.
Yetkililer, Frank R. James'in yakalanması için bilgi paylaşan kişiye 50 bin dolar ödül verileceğini duyurdu.
"NEFRET, ÖFKE VE ACI DOLUYUM"
Polis, Prophetoftruth88 kullanıcı adına ait bir kanal tarafından yayınlanan bir YouTube videosunda ırkçı ve şiddete meyilli konuşmalara yapan kişinin şüpheli James olduğunu düşündüklerini açıkladı.
Videolarda, James'e benzeyen kişinin açıkça ırkçı ve şiddet yanlısı açıklamalarda bulunduğu ifade edildi.
Bir videoda James, "Bu millet şiddet içinde doğdu, şiddetle veya tehditle yaşatılıyor ve vahşi bir şekilde ölecek. Bunu durduracak hiçbir şey yok." diye konuştu.
James'in New York Belediye Başkanı Eric Adams'a hakaretlerde bulunduğu videolar da ortaya çıktı. Bu videolarda, "Başkan, akıl sağlığı programınızın kurbanıyım. 63 yaşındayım nefret, öfke ve acı doluyum" ifadelerini kullandı.
Ayrıca belediye başkanını evsizler için yeterli mücadelede bulunmadığı için eleştirdi.
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