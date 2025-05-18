New York'ta Meksika donanmasına ait gemi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı
New York'ta Meksika donanmasına ait gemi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı
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Meksika donanmasına ait bir eğitim gemisinin New York'taki Brooklyn Köprüsü'ne çarptı. Kaza sonucu iki kişi hayatını kaybetti, en az 17 kişinin yaralandığı bildirildi.
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Geminin Brooklyn Köprüsü'ne çarptığı anlar sosyal medyada kısa sürede yayılırken, yetkililer iki kişinin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin yaralandığını açıkladı.
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Yerel saatle akşam 20.26'da meydana gelen kazada, 277 mürettebatı bulunan gemi, köprünün yol güvertesine çarptı.
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Kameralarca kaydedilen görüntülerde, geminin direklerinin koptuğu ve bazı bölümlerinin kısmen çöktüğü görülüyor.
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Kazanın ardından yaralılara acil yardım ulaştırılırken, geminin daha sonra kıyıya çekildiği ve köprünün yeniden trafiğe açıldığı bildirildi.
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*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.