AA

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 258 artarak 209 bin 454'e çıktı. Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 215 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

AA'nın haberine göre; New York'ta, haziran başından bu yana ilk kez binden fazla yeni vaka görüldü. New York'ta artan koronavirüs (Kovid-19) vakalarının ardından insanlar, sokağa çıkarken maske taktı.