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        Haberler Ekonomi Borsa New York borsası yükselişle kapandı - Borsa Haberleri

        New York borsası yükselişle kapandı

        New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 01:15 Güncelleme: 25.05.2024 - 01:15
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        New York borsası yükselişle kapandı
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        S&P 500 endeksi yüzde 0,7 artışla 5.304,72 puana yükselirken, Nasdaq endeksi, yüzde 1,1 kazançla 16.920,79 puana çıktı ve tüm zamanların en yüksek kapanış değerine ulaştı.

        Dün kalıcı enflasyon işaretleriyle düşüşlerin görüldüğü pay piyasalarında, haftanın son işlem gününde pozitif seyir izlendi.

        Analistler, ABD'de bugün açıklanan verilerin enflasyona ilişkin tüketici güveninin bir miktar iyileştiğine işaret ettiğini belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerini erteleyeceğine dair endişelere rağmen çip şirketi Nvidia'nın finansal sonuçlarının piyasaları desteklediğini kaydetti.

        Makroekonomik veri tarafında, ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarı nisanda aylık bazda azalış beklentilerinin aksine yüzde 0,7 arttı.

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        Ülkede Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, mayısta yukarı yönlü revize edilerek 69,1'e çıkarıldı. Öncü verilerde yüzde 3,5 olarak açıklanan tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi de mayısta yüzde 3,3 oldu.

        Nvidia'nın hisseleri bugün yüzde 2,5 artarken diğer çip şirketlerinden Qualcomm'un hisseleri de yüzde 4'ten fazla yükseldi.

        Öte yandan, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC), Ethereum ETF'lerin önünü açabilecek bir kural değişikliğini onaylaması sonrasında kripto para borsası Coinbase'in hisseleri yüzde 9'a yakın değer kazandı.

        New York borsası, pazartesi günü ABD'deki Anma Günü tatili dolayısıyla işleme kapalı olacak.

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