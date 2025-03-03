New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,27 artarak 43.958,74 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,38 artışla 5.977,13 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,50 kazançla 18.942,08 puana çıktı.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika ve Kanada'ya yönelik tarifelerin durdurulması için verdiği 1 aylık süresinin bitimi öncesi pay piyasaları yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı.

Trump, şubat ayı başında, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25 gümrük vergisi getirmiş ve daha sonra bu ülkelerin sınır güvenliklerini artırmaya yönelik önlemler açıklamalarının ardından tarifeleri 1 aylığına durmuştu.

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ABD Başkanı Trump, geçen hafta Meksika ve Kanada'dan ABD'ye uyuşturucu akışının devam ettiğini belirterek, tarifelerin 4 Mart'ta planlandığı gibi yürürlüğe gireceğini bildirmişti.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick de dün verdiği bir röportajda, Kanada ve Meksika'ya yönelik tarifelerin salı günü yürürlüğe gireceğini ancak Başkan Trump'ın planlanan yüzde 25 oranına bağlı kalınıp kalınmayacağına karar vereceğini ifade etti.

Analistler, ABD Ticaret Bakanı Lutnick'in açıklamalarının tarife oranlarının ilk başta belirtilenden daha düşük olabileceğine dair beklentilere yol açtığını bildirdi.

Tarife tehditlerinin ABD'deki enflasyonla mücadele sürecine yönelik etkilerinin belirsizliğini korumaya devam ettiğini aktaran analistler, yönetimin tarife politikalarına ilişkin haber akışının takip edileceğini kaydetti.

ABD'de makroekonomik veriler de yatırımcıların odağında bulunurken analistler, başta cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam raporu olmak üzere iş gücü piyasasına ilişkin hafta boyu açıklanacak verilerde ekonominin durumuna ilişkin ipuçlarının aranacağını belirtti.

Ayrıca, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü ekonomik görünüme ilişkin yapacağı konuşma da piyasaların dikkatinde olacak.