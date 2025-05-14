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        Haberler Ekonomi Borsa New York borsası karışık seyirle kapandı - Borsa Haberleri

        New York borsası karışık seyirle kapandı

        New York borsası günü karışık seyirle tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 00:03 Güncelleme: 14.05.2025 - 00:03
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        New York borsası karışık seyirle kapandı
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        Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,64 azalarak 42.140,43 puana düştü.

        S&P 500 endeksi yüzde 0,72 artışla 5.886,55 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,61 kazançla 19.010.08 puana yükseldi.

        ABD-Çin arasındaki ticaret gerginliğinin azalmasıyla dün ralli yapan pay piyasalarında, bugün karışık seyir izlendi.

        Bir süredir tarife restleşmeleri ile gündemde olan ABD ve Çin'in hafta sonu İsviçre'de gerçekleştirilen ticaret müzakereleri sonrasında karşılıklı gümrük vergilerini geçici olarak düşürme konusunda anlaşması, piyasaların dünkü yükselişine katkı yapmıştı.

        Analistler, iki ülke arasındaki geçici anlaşmanın, ticaret savaşlarının küresel resesyona yol açacağı yönündeki korkuları hafiflettiğini anımsattı.

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        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings de ABD ile Çin'in karşılıklı tarifeleri geçici olarak düşürmesinin önemli bir gerilimi azalttığını ancak bunun ticaret savaşının sona erdiği anlamına gelmediğini belirtti.

        Bugünkü yükseliş sonrasında S&P 500 endeksindeki değişim 2025 için yeniden pozitife döndü. Endeksteki kayıp, ticaret savaşı endişeleriyle geçen ay başında yüzde 17'yi aşmıştı.

        Piyasalarda "korku endeksi" olarak bilinen ve S&P 500 Endeksi'ndeki dalgalanmayı gösteren VIX Endeksi de mart sonundan bu yana ilk kez 18 değerinin altına indi.

        Bugün yayımlanan verilere göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 2,3 ile beklentilerin altında arttı. Böylece ABD'de yıllık enflasyon Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

        Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed), enflasyonda yıllık bazda yavaşlamaya rağmen para politikası adımı atmak için tarife politikaları nedeniyle oluşabilecek fiyat baskılarının daha da belirginleşmesini bekleyeceğini öngördüklerini belirtti.

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        Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turu kapsamında ziyaret ettiği Suudi Arabistan'da, 600 milyar dolarlık yatırım taahhüdü aldı.

        Burada düzenlenen yatırım forumunda konuşan ​​​​​​Trump, Kongre'nin ABD tarihindeki en büyük vergi indirimi düzenlemesini geçirmenin eşiğinde olduğunu belirterek, "Bunu başarırsak ülkemiz roket gibi olacak." dedi.

        Trump, ABD borsalarındaki yükselişe de işaret ederek, piyasaların daha da yükseğe çıkacağını söyledi.

        Ayrıca sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, enflasyonun, benzin, market ve enerji fiyatlarının düştüğünü belirterek, Fed'in de politika faizini düşürmesi gerektiği yönündeki söylemini yineledi.

        Çip şirketi Nvidia da Suudi Arabistanlı şirket Humain'in yapay zeka fabrikalarında kullanılmak üzere ilk aşamada 18 bin adet yapay zeka çipi göndereceğini duyururken, şirketin hisseleri yüzde 5,6 değer kazandı.

        Öte yandan UnitedHealth Group'un Üst Yöneticisi Andrew Witty, sürpriz bir şekilde istifa ettiğini açıkladı, şirket 2025 yılı tahminlerini askıya aldı. Bunun üzerine şirketin hisseleri yüzde 18 değer kaybetti. Dow Jones endeksine dahil olan 30 şirketten biri olan UnitedHealth'in hisselerindeki azalış, endeksteki düşüşe katkı yaptı.

        Ayrıca, kripto para borsası Coinbase'in hisseleri, şirketin 19 Mayıs'tan itibaren S&P 500 endeksine dahil edileceğinin duyurulması sonrasında yüzde 24 artış gösterdi.

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