New York borsası karışık seyirle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,91 azalarak 37.965,60 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,23 azalışla 5.062,25 puana gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,10 artışla 15.603,26 puana çıktı.

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ABD Başkanı Trump'ın izlediği korumacı ticaret politikası belirsizlik kaynağı olmaya devam ederken, pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

Sabah saatlerinde Trump'ın, karşılıklılık esasına dayalı tarifeleri 90 gün süreyle askıya almayı değerlendirdiğine ilişkin haberler, hisse senedi yatırımcılarının kısa süreli iyimserliğe kapılmasına ve endekslerde geçici bir toparlanmaya neden oldu. Ancak Beyaz Saray'ın söz konusu haberleri yalanlaması ve Trump’ın Çin'e yönelik yeni tarife tehditlerinde bulunması sonrası endeksler yeniden düşüşe geçti.

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Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Çin'in karşılıklı tarifelere misilleme olarak açıkladığı yüzde 34'lük gümrük vergilerini geri çekmemesi halinde, bu ülkeye yüzde 50 ek tarife uygulayacaklarını bildirdi.

Öte yandan Trump, Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile konuştuğunu, İşiba'nın tarifeleri müzakere için üst düzey ekip göndereceğini aktardı.

Tarifelerin ekonomik büyümeyi yavaşlatacağı ve enflasyonist baskıları artıracağına dair endişeler sürerken ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,22 seviyesine çıktı. Tarifelere ilişkin haber akışının yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Adriana Kugler, enflasyonu kontrol altında tutmanın Fed'in odak noktası olması gerektiğini ifade etti. Analistler, ABD'de enflasyonun seyrine ilişkin daha fazla bilgi için perşembe günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile cuma günü açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirtti.