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New York borsası düşüşle açıldı 

New York borsası, bankacılık sektörüne ilişkin artan endişelerle güne düşüşle başladı

Giriş: 15.03.2023 - 17:05 | Güncelleme: ABONE OL
New York borsası düşüşle açıldı 
AA

Açılışta Dow Jones endeksi, 400 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 1,23 azalarak 31.759,87 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1.09 azalışla 3.876,74 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,2 düşüşle 11.291,17 puana indi.

İsviçre merkezli Credit Suisse bankasındaki gelişmelerle sektöre ilişkin endişeler artarken, ABD'de pay piyasaları güne negatif başlangıç yaptı.

Analistler, Credit Suisse'in en büyük ortağı olan Suudi Ulusal Bankası'nın sermaye artırımı yapmayacaklarını duyurmasıyla başlayan panik satışların risk algısını güçlendirdiğini belirterek, ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelecek hafta daha az agresif bir para politikası hamlesi beklediklerini aktardı.

Öte yandan, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 4,6 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Ülkede perakende satışlar ise şubatta aylık bazda yüzde 0,4 azalışla piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş kaydetti.

New York Fed'in açıkladığı imalat endeksi de martta eksi 24,6 ile beklentilerin altında kalırken, sektörde yavaşlamanın sürdüğüne işaret etti.

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