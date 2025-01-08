Nevşehir'de kaza, saat 12.00 sıralarında Derinkuyu ilçesi Suvermez-Doğala köyü yakınlarındaki kavşakta meydana geldi. Osman Çelik idaresindeki otomobil ile Ali K. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI

Hayatını kaybeden Osman Çelik.

DHA'daki habere göre kazada Osman Çelik ile babası Burhan Çelik hayatını kaybetti. Diğer otomobilin sürücüsü Ali K. ile yanındaki Yaşar K., Muhammed K. ve Metin Y. yaralandı.