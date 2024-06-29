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        Haberler Gündem 3. Sayfa Nevşehir'de köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç devrildi: 4 yaralı | Son dakika haberleri

        Nevşehir'de köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç devrildi: 4 yaralı

        Nevşehir'de köpeğe çarpmamak için manevra yapan hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 01:52 Güncelleme: 29.06.2024 - 01:54
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        Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: 4 yaralı
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        Nevşehir'den Gülşehir ilçesi istikametine seyir halinde olan hafif ticari araç, sürücüsü T.Y'nin Sulusaray kavşağında yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada yol kenarına devrildi.

        AA'nın haberine göre; kazada araç sürücüsü ile beraberindeki 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralananlar ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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        #haberler
        #Nevşehir
        #Son dakika haberler
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