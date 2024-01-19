Nevşehir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Nevşehir'de çarpışan iki otomobilden biri yol kenarına devrildi. Feci kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, Avanos ilçesine bağlı Özkonak beldesinde S.Ö. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarına devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
AA'nın haberine göre; kazada, H.H.Y. (17) hayatını kaybetti, sürücü S.Ö, S.U. ile M.T. yaralandı. Yaralılar ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.