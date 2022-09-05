Nevşehir'de dehşet! Kurşun yağdırıp boğazını kesti!

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ayvalı köyünde meydana gelen olayda iddiaya göre daha önce husumetli olduğu İbrahim Akyürek'i (26) köy çıkışındaki otobüs durağında gören Dilaver A. (56) önce kurşun yağdırdı, daha sonra sığındığı evin bahçesinde İbrahim Akyürek'in boğazını kesti.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İHA'da yer alan habere göre, ihbarın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde İbrahim Akyürek’in hayatını kaybettiği belirlendi.
JANDARMAYA TESLİM OLDU
Husumetlisini katleden Dilaver A. da olay yerine gelen jandarma ekiplerine suç aletleri ile birlikte teslim oldu.
CEPTEN TACİZ ETTİ İDDİASI
Dilaver A.'nın, kızını cep telefonundan taciz ettiği için Akyürek'i öldürdüğü iddia edildi.
"YERE YIĞILINCA BOĞAZINI KESMİŞ"
Jandarma ekipleri cinayetin işlendiği ev çevresinde ve köyde geniş güvenlik önlemleri alırken ölen İbrahim Akyürek’in yakınları sinir krizi geçirdi. Olayın kendi evinde işlendiğini söyleyen Yaşar Akyürek, “İbrahim Akyürek Ürgüp’e gitmek için araç beklerken, kızın babası burada ateş ediyor. Yaralanan İbrahim Akyürek kaçarak benim eve sığınmaya çalışıyor. Benim evin bahçesinde yere yığılınca burada da boğazını keserek öldürmüş” dedi.
KAYMAKAMDAN SAĞDUYU ÇAĞRISI
Olayın işlendiği köye gelen Ürgüp Kaymakam Vekili Olgun Önen de açıklamasında köylülere sağduyu çağrısında bulundu. Öner açıklamasında, “Bugün Ürgüp Ayvalık köyümüzde saat 11.10 sıralarında köyde yaşayan iki aile arasında meydana gelen bir olay sonrası maalesef bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Biz köyde her türlü güvenlik tedbirini aldık.
"ZANLI ŞU AN GÖZETİM ALTINDA"
Şu an aileler arasında devam eden bir sıkıntı yok. Savcılarımız olay yerinde incelemelerini yaptılar. Vuran zanlı şu an gözetim altında. Bundan sonraki süreçte bu köydeki huzurun devam etmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Bütün vatandaşlarımızı itidalli olmaya çağırıyoruz. Yaşanan kötü bir olaydı.
"OLAY YERİNDE TESLİM OLDU"
Bundan sondaki süreçte bu olayı sürdürmemek. Devletimiz ve adli makamlarımız ile kolluk kuvvetlerimiz şu an için burada gerekli tedbirleri aldılar. Zanlı olayda kullandığı aletler ile birlikte kendisi olay yerinde teslim oldu” ifadelerini kullandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından İbrahim Akyürek’in cenazesi Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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