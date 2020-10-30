Nevres Akın'ndan 'Macaristan ve Sonrası'

Türk Çağdaş Sanatının önemli isimlerinden Nevres Akın’ın son dönemine ışık tutan 'Macaristan ve Sonrası' sergisi, sanatçının yaklaşık son bir buçuk yılda ürettiği işleri bir araya getiriyor. Avrupanın en eski ve köklü sanatçı kolonilerinden Yaratıcı Sanatçılar Kolonisinden aldığı davet üzerine 2019 yılı yazında atölyesini Macaristan’a taşıyan Akın, bir ayı aşkın bir süre Szentendre ve Budapeşte şehirlerinde çalışmalarda bulundu. Sanatçının bu serüveninden başlayarak günümüze kadar gelen süreçte Macaristan deneyiminin ve bunun sanat pratiğine olan etkisinin izlerini süren sergi, Akın’ın Türkiye’de ilk defa sergilenecek onun üzerinde yağlı boya işine yer veriyor.

Sanatçının sicim kuramından yola çıkarak oluşturduğu görsel dil, kozmosu algılamamızda yeni bir bakış açısı ortaya koyuyor. ‘Titreşen iplikçiklerle’ maddeyi birbirine bağlayarak var ediyor ve zihinlerde yeni bir gerçeklik algısı yaratıyor. ‘Olmak’ kavramını bilim, felsefe düzleminden alıp, sanatın düşünceyi görünür ve algılanır kılma gibi en temel işleviyle bağdaştırarak yeniden sorguluyor.

Akın’ın resminde konu ve içerik yönünden sıkça yer verdiği çarklar, trenler, raylar ve istasyonlar bu sergide de karşımıza çıkıyor. Sanayi devrimine ve beraberinde getirdiği pozitif bilimlere dayalı düşünce sistemine işaret eden bu durum, teknik ve üslubuyla bir bütün halinde Akın’ın sanat yaklaşımını tamamlar nitelikte. Macaristan’ın bu anlamda sanatçıya zengin bir kaynak oluşturduğunu söylemek yanlış olmaz. Ülkenin önemli icatlarla dolu zengin bilimsel tarihinin yanı sıra, tren garları, tramvay istasyonları, bilim, makine ve ulaşım müzeleri gibi yerlerin de sanatçının işlerinde açıkça ilham kaynağı olduğu görülüyor.

AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog Programı’nın desteğiyle gerçekleştirilen, küratörlüğünü Kemal Orta’nın üstlendiği ve Güler Sanatın katkılarıyla gerçekleşen Nevres Akın’ın “Macaristan ve Sonrası” isimli kişisel sergisi 31 Aralık tarihine kadar İstanbul Macar Kültür Merkezi’nde gösterimde olacak.