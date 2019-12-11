Nevra Serezli, 11 ara verdiği tiyatroda 'Ağaçlar Ayakta Ölür' ile sahneye çıkacak

Nevra Serezli, 11 yıl aradan sonra tiyatroya 'Ağaçlar Ayakta Ölür' ile dönecek. İspanyol yazar Alejandro Casona'nın dünya klasikleri arasında yer alan duygusal komedisi olan oyun iyilik ve sevgi kavramında yoğunlaşan oyun, dağılan aileyi bir araya getirmek için büyük bir risk alan bir adamın eşine yapmaya çalıştığı iyilik üzerine kurulu. Perdeyi 3 Ocak'ta açacak olan oyunda Nevra Serezli, yüreği torun özlemiyle dolu 'Büyükanne'yi canlandıracak.

Nedim Saban'ın yöneteceği 'Ağaçlar Ayakta Ölür'de Nevra Serezli'ye Nuri Gökaşan, Arif Güney, Burcu Kazbek ve Oral Özer eşlik edecek. Tiyatroya bu kadar ara vermesinin nedenini içine sinen bir rol bulamamak olarak açıklayan Serezli; "Çok değerli tiyatro yapımcılarından yıllardır güzel teklifler geldi, sağ olsunlar hiç unutulmadım, ancak Nedim Saban'ın önerdiği bu projeyi çok sevdim. Oyun komedi ile dram arasında çok ince bir çizgi taşıyor. Eski bir oyun olmasına rağmen hiç eskimeyen duyguları yaşatıyor. İyiliğin altını çizen, iyilik üzerine kurulu eserlere ihtiyacımız var " dedi.