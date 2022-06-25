Neva İsminin Anlamı

İsimlerin anlamı, gün içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı araştırılabilmektedir. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada bilmeniz gereken nokta şudur, her ismin bir anlamı ve dil kökeni vardır. Neva isminin anlamı ve kökeni de son dönemin popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

NEVA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Neva ismi de tıpkı diğer isimler gibi farklı bir anlama ve dil kökenine sahiptir. Neva adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Neva isminin anlamı hakkında bilgi sahibi değilseniz, bilgi edinmek için en doğru yerdesiniz.

NEVA İSMİ NE DEMEK?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Neva ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir;

Ses, ahenk, nağme. Klasik Türk müziğinde bir makam adı ve yegâhtan bir oktav tiz olan "re" perdesi. Refah, mutluluk.

NEVA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Neva ismi Kur'an-ı Kerim'de (Enam Suresi 95. ayet) geçmektedir ve Neva ismini koymak caizdir.

NEVA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Neva ismini kullanan 3.528 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Neva ismini kullanan 649 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Neva ismini kullanan 430 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Neva ismini kullanan 138 kişi bulunmaktadır.

NEVA ADININ ÖZELLİKLERİ

Neva adını taşıyan insanlar için başarı kavramı oldukça önemlidir. Yeteneklerinin olduğu konulardan asla ama asla taviz vermezler. Hayalperest, yaratıcı ve değer verdiği insanlara karşı cömert olurlar. Yer yer agresif ve asabi tavırlar da sergileyebilirler. Hayatta her zaman bir hedefleri vardır, bunun için çok çaba sarf ederler. Özel yaşamlarında duygularını hemen belli edemezler; fakat güven ortamını bulduklarında tüm duygularını açığa vurular.