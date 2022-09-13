Online dizi ve film izleme platformu Netflix, Türkiye’deki fiyatlarına bu yılın ikinci zammını da yaptı. Netflix’in üyelik ücretlerine yüzde 21’lik yeni bir zam daha geldi.
Yeni fiyatlara göre Netflix'in en ucuz paketi olan ve SD yayın kalitesi olarak aynı anda tek bir ekranda kullanım hakkı sunulan temel paketin aylık üyelik ücreti 37.99 TL'den, 45.99 TL’ye çıkarıldı.
ÖZEL PAKET 94 TL!
HD yayın kalitesi ve aynı anda iki ekranda kullanım hakkı sunulan standart paketin aylık üyelik ücreti 57.99 TL’den 69.99 TL’ye artırıldı. Ultra HD yayın kalitesiyle aynı anda dört ekrana kadar kullanım imkanı sunulan özel paketin aylık üyelik ücreti de 77.99 TL’den 93.99 TL’ye yükseltildi.
Böylece 2022 yılının Nisan ayında üyelik ücretlerine yüzde 27 ile yüzde 42 oranında artıran Netflix’in Türkiye’deki üyelik ücretlerine yıl bitmeden ikinci bir zam daha gelmiş oldu. Yapılan son zammın ardından Netflix’in Türkiye’deki üyelik ücretleri şöyle:
İşte eski ve yeni fiyatlar
Netflix’in en büyük rakiplerinden biri olan The Walt Disney’in dijital yayın platformu Disney+ (Disney Plus) Türkiye’de Haziran 2022’de kullanıma açılmıştı.
Disney+’ın gelmesiyle birlikte abone kazanma savaşı iyice kızışırken yapılan bu zammın, Netflix’in Türkiye’deki üye sayısını da olumsuz etkileyebileceği tahmin ediliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!