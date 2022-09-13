Netflix Türkiye üyelik ücretlerine zam! Eylül 2022 Netflix üyelik ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?

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Online dizi ve film izleme platformu Netflix, Türkiye’deki fiyatlarına bu yılın ikinci zammını da yaptı. Netflix’in üyelik ücretlerine yüzde 21’lik yeni bir zam daha geldi.

Yeni fiyatlara göre Netflix'in en ucuz paketi olan ve SD yayın kalitesi olarak aynı anda tek bir ekranda kullanım hakkı sunulan temel paketin aylık üyelik ücreti 37.99 TL'den, 45.99 TL’ye çıkarıldı.

ÖZEL PAKET 94 TL!

HD yayın kalitesi ve aynı anda iki ekranda kullanım hakkı sunulan standart paketin aylık üyelik ücreti 57.99 TL’den 69.99 TL’ye artırıldı. Ultra HD yayın kalitesiyle aynı anda dört ekrana kadar kullanım imkanı sunulan özel paketin aylık üyelik ücreti de 77.99 TL’den 93.99 TL’ye yükseltildi.

Böylece 2022 yılının Nisan ayında üyelik ücretlerine yüzde 27 ile yüzde 42 oranında artıran Netflix’in Türkiye’deki üyelik ücretlerine yıl bitmeden ikinci bir zam daha gelmiş oldu. Yapılan son zammın ardından Netflix’in Türkiye’deki üyelik ücretleri şöyle:

İşte eski ve yeni fiyatlar

Paket Eski Fiyat (TL) Yeni Fiyat (TL) Artış Temel 37,99 45,99 21,1% Standart 57,99 69,99 20,7% Özel 77,99 93,99 20,5%

Netflix’in en büyük rakiplerinden biri olan The Walt Disney’in dijital yayın platformu Disney+ (Disney Plus) Türkiye’de Haziran 2022’de kullanıma açılmıştı.

Disney+’ın gelmesiyle birlikte abone kazanma savaşı iyice kızışırken yapılan bu zammın, Netflix’in Türkiye’deki üye sayısını da olumsuz etkileyebileceği tahmin ediliyor.