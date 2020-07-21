Netflix Türkiye kapanıyor mu? sorusu dizive filmseverlerin gündeminde yer alıyor. Netflix’in AK Parti ile yaptığı ‘eşcinsellik’ sansürüyle ilgili pazarlığın restleşmeyle sonuçlandığını ve Türkiye’deki dizi çikimlerinin durdurulduğu öne sürüldü. Konuya ilişkin Netflix'ten kritik bir açıklama geldi. Peki Netflix Türkiye kapanıyor iddiası gerçeği yansıtıyor mu? İşte Netflix Türkiye son dakika gelişmeleri...
NETFLIX TÜRKİYE KAPANIYOR MU?
Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın Cumartesi günü gündeme getirdiği iddiaya göre Netflix, bir Türk dizisini RTÜK'ün müdahil olmak istemesi üzerine iptal etti. Bu gelişmelerin ardından Netflix'in Türkiye'deki geleceği de sosyal medyada tartışma konusu oldu. Türkiye'den çekilmeye kadar varan söylentilerin ardından açıklama yapan Netflix, "Türkiye’deki üyelerimize ve kreatif camiaya derinden bağlılığımızı sürdürüyoruz" dedi.
NETFLİX TÜRKİYE'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI
Netflix Sözcüsü: “Netflix olarak Türkiye’deki üyelerimize ve kreatif camiaya derinden bağlılığımızı sürdürüyoruz. Birlikte çalıştığımız birbirinden yetenekli isimlerle gurur duyuyoruz. Şu anda yapım aşamasında olan ve yakında çekimlerine başlanacak projelerimiz için çok heyecanlıyız ve bu hikayeleri dünyanın her köşesindeki üyelerimizle paylaşmayı dört gözle bekliyoruz.”
CÜNEYT ÖZDEMİR'DEN İDDİA ETMİŞTİ
Gazeteci Cüneyt Özdemir'in iddiasına göre Netflix, 'eşcinsellik' sansürü için AKP ile restleşti ve Türkiye'deki çekimlerini durdurma kararı aldı.
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