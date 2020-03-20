20 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Online dizi ve film izleme platformu Netflix, koronavirüs salgını kapsamında önemli bir karar aldı. Virüs nedeniyle özellikle Avrupa’da uzaktan çalışma ve uzaktan eğitim uygulamaların giderek yaygınlaşması ve insanların eve kapanmasıyla artan internet kullanımı, genel internet trafiği üzerindeki baskıları da artırdı.
Milyonlarca insanın eş zamanlı olarak yüksek internet tüketimi, altyapıyı da zorlamaya başlayınca online dizi ve film platformu Netflix, Avrupa’daki kullanıcılarına sunduğunu yayın hızında yüzde 25’lik bir yavaşlatmaya gideceğini açıkladı.
Şirketin bu kararı, Netflix CEO’su Reed Hastings’in Avrupa Komisyonu üyesi Thierry Breton ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından duyuruldu. Koronavirüs salgının yarattığı olağanüstü zorluklara dikkat çekilen Netflix’ten yapılan açıklamada, Netflix’in Avrupa’daki tüm akışlarındaki bit hızlarını 30 gün boyunca azaltmaya karar verdiği belirtildi.
YÜZDE 25 DÜŞÜRÜLECEK
Açıklamada, “Böylece, Avrupa ağlarındaki Netflix trafiğini yüzde 25 civarında azaltırken aynı zamanda üyelerimize kaliteli bir hizmet sunacağımızı tahmin ediyoruz” ifadesi kullanıldı.
Bu 30 günlük dönemde Netflix'in en üst paketi olan Ultra Yüksek Çözünürlük (Ultra HD) aboneliğine sahip olan kullanıcıların, görüntü kalitesinde sorunlar yaşayabileceği belirtiliyor.
Araştırma şirketi Nielsen’in ilk tespitlerine göre son dönemde koronavirüs nedeniyle insanların eve kapanması Netflix’in trafiğinde yüzde 60’lara varan bir artış yaşandığı tahmin ediliyor.
YOUTUBE DA ADIM ATTI
Netflix’e benzer şekilde Google’ın online video ve müzik platformu YouTube da bu dönemde zirveyi gördükleri trafiğe bağlı olarak sistem üzerindeki genel baskıyı azaltmak için akış kalitesini düşüreceklerini belirtti.
Google’ın çatı kuruluşu Alphabet’in CEO’su Sundar Pichai ve YouTube CEO’su Susan Wojcicki, bu kararı yine Netflix gibi Avrupa Komisyonu üyesi Thierry Breton ile yaptıkları görüşmenin ardından aldı. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, “AB'deki tüm trafiği geçici olarak varsayılan standart tanımlı hale getirme taahhüdü veriyoruz” denildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!