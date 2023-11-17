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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Süper Kupa finalinin yerinin değiştirilmesi için TFF'ye resmi başvuru yaptı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Süper Kupa finalinin yerinin değiştirilmesi için TFF'ye resmi başvuru yaptı

        Galatasaray, Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa finalinin yerinin değiştirilmesi için TFF'ye resmi başvuru yaptı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 16:20 Güncelleme: 17.11.2023 - 16:38
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        Galatasaray'dan Süper Kupa başvurusu!
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        Galatasaray, Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa finalinin yerinin değiştirilmesi için TFF'ye resmi başvuru yaptı.

        Süper Kupa Finali'nin Suudi Arabistan'da oynanacak olmasının tartışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılı kulüp; Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanmasına karar verilen derbi mücadelenin bu yıl Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisine alınmasını ve hatta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasını TFF'ye yazı göndererek resmi talepte bulundu.

        TFF'NİN AÇIKLAMASI

        TFF, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçının 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacağını açıklamıştı. Federasyon, daha sonra bu tarihte değişiklik olduğunu açıklamış ve maçın 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da olacağını duyurmuştu.

        TFF'nin Süper Kupa maçı için son açıklaması şu şekilde:

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