Oldukça basit olan kontratta, çiftlerin birlikte izleme konusunda en çok şikayet ettiği sorunları hedef aldı. Listedeki sorunlar ise partnerleriyle ortak dizi izleyenlere oldukça tanıdık gelecektir.

Kontrat için öncelikle isimle yazılıyor. Netflix, bu eğlenceli kontratın tanığı olarak da kendisini gösterdi. Sözleşmede yer alan maddeler ise şöyle;

1- Uyuyakalmayacağım

2- Telefonumun dikkatimi dağıtmasına izin vererek bir şeyleri kaçırdığım için diğer kişinin geri sarmasına sebep olmayacağım

3- Diğer kişi olmadan diziyi izlemeye devam etmeyeceğim

4- Diziyi izlerken konuşmayacağım

5- Spoiler verme sınırına yaklaşırsam, diğer kişi ile paylaşmayacağım