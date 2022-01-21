Netflix dizi ve programları tüm dünyada zaman zaman gündemi meşgul etse de artan rekabet dolayısıyla abone büyümesinde hedefleri tutturamadı.
Firma dün 2021 mali sonuçlarını açıkladı. Buna göre 2021'in son çeyreğinde platformun toplam üye sayısı 8.3 milyon artarak22 milyona ulaştı. Bu artış 8.5 milyonluk analist beklentilerinin altında kaldı. 2021 genelinde ise Netflix'in abone sayısındaki artış 2020'ye göre yaklaşık yüzde 50 düşüşle 18.2 milyona geriledi. Böylece Netflix 2015'ten bu yana en düşük yeni abone kazanımına imza attı.
2020 yılında koronavirüs pandemisinin etkisiyle üye sayısında beklentilerin çok üzerinde bir artış yaşanmıştı. Dolayısıyla 2021'de artış hızında belli bir oranda bir düşüş bekleniyordu. Ancak firma 2022'nin ilk 3 ayında abone sayısının yalnızca 2.5 milyon artmasını beklediğini duyurdu.
Abone sayısının yıllara göre artış hızı:
Artış hızındaki düşüş bu düşük beklentiyle birleşince Netflix hisselerinde sert bir gerileme yaşandı.
Bugün Nasdaq'ta işlem gören Netflix hisseleri açılış öncesi işlemlerde yüzde 19.9 düştü.
Netflix üye artış hızındaki düşüşte isim vermeden Apple, Disney, Amazon gibi rakiplerinin etkisi olduğunu kabul etti. Firmadan konuyla ilgili yapılan açıklamada "Tüketicilerin eğlence vakti için her zaman alternatifleri olmuştur. Ancak son 24 ayda dünya genelinde pek çok firmanın kendi yayın platformlarını geliştirmesiyle rekabet yoğunlaştı. Bu rekabet büyüme hızımızı düşürse de yeni alternatiflerin devreye girdiği her ülke ve bölgede büyümeyi sürdürdük" ifadeleri yer aldı.
KÂRI VE GELİRİ YÜKSELDİ
Abone sayısındaki yavaşlamaya rağmen Netflix'in gelirleri 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 19'luk artışla 26.7 milyar dolara ulaştı. Firmanın net kârı da 2.7 milyar dolardan 5.1 milyar dolara çıktı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!