The Sun’a konuşan çifte yakın bir kaynak, David ve Victoria’nın ilişkilerinin ilk dönemlerinin de ekrana gelebileceğini söylerken, "David’in ailesindeki herkes inanılmaz bir arşivçi. Onu daha kariyerinin başında bir çocukken bile kayıt altına alıyorlardı. Tüm yerel gazete haberleri, okul kayıtları ve takım fotoğrafları… Yıllar boyunca bunları biriktirdiler" dedi.