Yeni CEO'su içerden geldi

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Netaş’ın yeni CEO’su Sinan Dumlu oldu. Netaş'ın 16 yıllık CEO'luğu yapan C. Müjdat Altay'dan 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle CEO’luk koltuğunu devralan Ali Emir Eren, kendi isteği ile bu görevini bıraktı. Netaş’tan yapılan açıklamaya göre, şirketin yönetim kurulunun kararı ile 26 Eylül 2021 tarihi itibarıyla Netaş CEO ve İcra Kurulu Başkanlığı görevini Sinan Dumlu devraldı.

Netaş Yönetim Kurulu Başkanı Aiguang Peng, atama ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Ali Emir Eren'in 25 Eylül 2021 tarihinden itibaren şirketimizden kendi isteği ile ayrılma kararı aldığını bildirmek isterim. Ali Emir Eren, görev süresince Netaş’ta önemli bir dönüşüm süreci başlatarak buna uygun yol haritasını belirlemiştir. Bir yandan, brüt kar marjına dayalı karar verme anlayışını net kar odaklı hale getirirken, diğer yandan proje bazlı doğru fiyatlandırma, iç kaynak ve envanter optimizasyonu, maliyet yönetimi gibi kapsamlı mekanizmalar geliştirerek net karlılığı artırmak için şirket içi süreçleri iyileştirme çalışmalarına başlamıştır. Görevi boyunca, şirket içindeki yetenekleri yönetici pozisyonlarına terfi ettirmiştir.

Kendisinin güçlü liderliği ile Netaş, DWDM projesi, CNFVI projesi ve 5G projesi gibi farklı alanlarda birçok kritik ilerlemeye imza atarak, telekomünikasyon iş kolunda önemli bir büyüme kaydetmiştir. 'Yenileme Merkezi' yetkisinin alınmasını sağlayarak iştirakimiz BDH'ın iş alanını genişletmiş ve NetRD'nin satış sürecini başarıyla tamamlamıştır. Ali Emir Eren'e bugüne kadar gösterdiği tüm çalışmalarından dolayı Netaş Ailesi adına teşekkür ederim.

Netaş CEO'su Ali Emir Eren’in görevini, şirketimizde halen Kurumsal Pazarlar, Kamu ve Uluslararası Pazarlar Satış Genel Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Sinan Dumlu’ya devredeceğini belirtmek isterim. Sinan Dumlu, bilgi teknolojileri ve telekom sektöründeki 33 yıllık güçlü kariyeri ile oldukça deneyimli bir üst düzey yöneticidir. Yöneticilik, genel müdürlük ve yönetim kurulu üyeliği gibi farklı sorumluluklarla birçok büyük dijital dönüşüm projesinde rol almış olan Sinan Dumlu, iş ortaklığı ve kanal yönetimi, birleşme ve satın almalar, genel şirket yönetimi ve P&L (kar-zarar yönetimi) konularında kapsamlı deneyime sahiptir.

Kariyeri boyunca, DELL Technologies Türkiye CEO’su, AVAYA'nın 11 ülkeden sorumlu Bölge Genel Müdürü ve Nortel Netaş Enterprise ve ISP'lerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır. Sahip olduğu 7 yıllık Netaş tecrübesinin de katkılarıyla Dumlu’nun, sağlıklı büyümeyi destekleyen bir oluşum inşa edeceğine inanıyorum.

Kendisinin CEO olarak atanmasının 'şirketiçi terfi' stratejimizi ve 'kendi liderlerimizi kendi içimizden geliştirme' yaklaşımımızı desteklemesinden mutluluk duyuyorum. Sinan Dumlu liderliğinde Netaş, Ar-Ge'sinden aldığı güçle büyümesini sürdürecek ve yakın coğrafyadaki hedeflerini ZTE ile birlikte artırmaya devam edecektir."

SİNAN DUMLU KİMDİR?

1967 yılında Ankara’da doğan Sinan Dumlu, yükseköğrenimini 1984-1988 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. İş hayatına 1988 yılında Bull Eltek firmasında yazılım mühendisi olarak başlayan Dumlu, bunun ardından Interdata firmasında satış yöneticiliği yaptı. 1993–1998 yıllarında arasında Internet A.Ş. firmasında çeşitli yöneticilik pozisyonlarında bulunan Sinan Dumlu, aynı dönemlerde Neteks firmasının Kurucu Ortağı olarak Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

1998 yılı başında Bay Networks Türkiye ofisinde Kurucu Genel Müdür olarak göreve başlayan Dumlu, Northern Telecom ve Bay Networks firmalarının global olarak birleşmesinin ardından Nortel Networks Netaş’a kurumsal çözümler ve Internet Servis Sağlayıcılardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. 2004 yılında AT&T kökenli şirketlerden Avaya’nın Türkiye ofisine Genel Müdür olan Dumlu, Avaya’dan ayrıldığında 11 ülkeden oluşan Doğu Akdeniz Bölgesi Genel Müdürlüğü görevini yürütmekteydi. 2015 yılı sonunda EMC Türkiye Genel Müdürlüğüne atanan Sinan Dumlu, Dell ve EMC firmalarının birleşmesinin ardından Dell Technologies Türkiye Genel Müdürü oldu. 2019 yılında tekrar Netaş’a katılan Dumlu, en son Satış Genel Müdürlüğü görevini sürdürmekteydi.

Dumlu’nun bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki çok sayıda makalesinin yanısıra, ailesinin 200 yıllık geçmişini anlattığı 'Sırkatibi ve Musahip' adlı bir kitabı da bulunuyor. Netaş’ın yeni CEO’su olan Sinan Dumlu

TÜBİSAD, İTÜ Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu, Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Danışma Kurulu, IMI Call Center Awards Jürisi üyeliği gibi çeşitli sosyal görevleri de yürütüyor.