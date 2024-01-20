Netanyahu hükümetinin Gazzedeki stratejisinin İsrail ordusunda hayal kırıklığı yarattığı iddiası

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The New York Times gazetesinin ismi açıklanmayan bazı İsrailli generallere dayandırdığı haberinde, İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde "Hamas'ı dağıtma konusunda kat edilen sınırlı ilerlememenin" ordunun üst kademesinde şüphelere yol açtığı ifade edildi.

İsrail ordusunun Gazze’ye saldırılarının başında hedeflenenden daha küçük bir bölgeyi kontrol ettiğine yer verilen haberde, bazı İsrailli komutanların hükümetin Gazze stratejisinin "beklenenden daha yavaş olan gidişat" nedeniyle hayal kırıklığı yarattığını ifade ettiği ve esirlerin askeri yollardan ziyade diplomasi yoluyla serbest bırakılabileceği sonucuna vardıkları kaydedildi.

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Haberde, İsrailli üst düzey askerlerin "esirlerin serbest bırakılması" ve "Hamas’ın yok edilmesinin" birbiriyle çelişen iki hedef olduğu ve Hamas'ı tamamen dağıtmayı amaçlayan uzun süreli bir savaşın büyük olasılıkla İsrailli rehinelerin hayatına mal olacağı görüşünde oldukları belirtildi.

İsrailli komutanların, Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Gazze saldırıları sonrası döneme ilişkin "kaçamak" açıklamalarının kısmen de olsa ordunun içinde bulunduğu "kötü durumun" sebeplerinden biri olduğu görüşüne yer verildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250’si kadın olmak üzere 24 bin 927 Filistinli öldürüldü, 62 bin 388 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Haberin görseli The Associated Press tarafından servis edilmiştir