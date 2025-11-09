Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu Netanyahu'dan Türkiye toplantısı | Dış Haberler

        Netanyahu'dan Türkiye toplantısı

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Suriye ve Gazze Şeridi'nde Türkiye'nin rolü üzerine güvenlik ve siyasi kurmaylarıyla toplantı gerçekleştirdiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2025 - 23:34 Güncelleme: 09.11.2025 - 23:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Netanyahu'dan Türkiye toplantısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Maariv gazetesinin haberine göre, Başbakan Netanyahu'nun Gazze’de sağlanan ateşkeste garantör rol oynayan Türkiye’nin Gazze ve Suriye’deki rolüne ilişkin güvenlik kurmaylarıyla zirve gerçekleştirdiği aktarıldı.

        İsrail’de ateşkesin ikinci aşamasında Gazze’ye konuşlanacak uluslararası istikrar gücüne Türkiye'nin katılımı tartışılıyor.

        Tel Aviv yönetimi, Türkiye’nin Gazze Şeridi’ne yakın süreçte konuşlandırılması beklenen uluslararası istikrar gücüne asker göndermesine karşı olduğunu yinelemişti.

        ABD yönetiminden ise Türkiye'nin Uluslararası İstikrar Gücü'ne katılımını destekleyen açıklamalar gelmişti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe doludizgin!
        Fenerbahçe doludizgin!
        Namağlup tek takım!
        Namağlup tek takım!
        Galatasaray'ın golü VAR'a takıldı!
        Galatasaray'ın golü VAR'a takıldı!
        Dilovası'ndaki yangın kabusunda yeni gözaltılar!
        Dilovası'ndaki yangın kabusunda yeni gözaltılar!
        Lidere Kocaeli darbesi
        Lidere Kocaeli darbesi
        Alkol uyarısında cinayet! Bıçaklanarak öldürüldü!
        Alkol uyarısında cinayet! Bıçaklanarak öldürüldü!
        Son 2 lig maçında kara tablo!
        Son 2 lig maçında kara tablo!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı
        Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı
        Patpatla ölüme yol açtı, babası tutuklandı!
        Patpatla ölüme yol açtı, babası tutuklandı!
        Suriye–ABD ilişkilerinde kontrollü normalleşme dönemi
        Suriye–ABD ilişkilerinde kontrollü normalleşme dönemi
        15 yaşında direksiyona geçti! İki çocuk öldü!
        15 yaşında direksiyona geçti! İki çocuk öldü!
        Bebeklerde ve çocuklarda alerji! Neleri yanlış biliyoruz?
        Bebeklerde ve çocuklarda alerji! Neleri yanlış biliyoruz?
        ABD'de 1700'i aşkın uçuş iptal edildi
        ABD'de 1700'i aşkın uçuş iptal edildi
        Dünyanın en zengin insanı Elon Musk parasını neye harcıyor?
        Dünyanın en zengin insanı Elon Musk parasını neye harcıyor?
        Panayır kelimelerde mi kalacak?
        Panayır kelimelerde mi kalacak?
        Bir saniye için bir ömür kaybedilmesin
        Bir saniye için bir ömür kaybedilmesin
        Yunan heykelleri aslında renkli miydi?
        Yunan heykelleri aslında renkli miydi?
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Habertürk Anasayfa