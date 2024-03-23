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        Haberler Dünya İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ABD'ye çıkış: "ABD'nin desteği olmazsa Refah’a tek başımıza gireriz"

        İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ABD'ye çıkış: "ABD'nin desteği olmazsa Refah’a tek başımıza gireriz"

        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürerken, İsrail bir süredir 1,5 milyona yakın Filistinlinin sığındığı Refah kentine kara operasyonu başlatmayı planlıyor. ABD, İsrail'in Refah'a yönelik bir kara operasyonu düzenlemesini istemediğini belirtirken İsrail Başbakanı Netanyahu, "ABD'nin desteği olmazsa Refah'a tek başımıza gireriz" dedi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 23.03.2024 - 12:01 Güncelleme: 23.03.2024 - 12:01
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        Netanyahu'dan ABD'ye çıkış: Refah'a tek başımıza gireriz
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        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Aviv'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesinin ardından, Gazze Şeridi'nin güneyindeki "Refah'a girmeden Hamas'a karşı zafer kazanamayacaklarını, bunu ABD'nin desteğiyle yapmayı umduklarını ama zorunda kalırlarsa tek başına yapacaklarını" söyledi.

        Netanyahu, 7 Ekim 2023'ten beri bölgeye 6. ziyaretini gerçekleştiren Blinken ile yaptığı görüşmenin ardından görüntülü bir mesaj yayımladı.

        "ABD'nin Hamas'a karşı savaşta 5 aydan uzun süredir İsrail ile omuz omuza durduğunu ve bunu takdir ettiklerini" belirten Netanyahu, "sivil nüfusun savaş alanından çıkarılması ve insani ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğinin farkında olduklarını ve bunun üzerinde çalıştıklarını ABD Dışişleri Bakanı'na ilettiğini" belirtti.

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        Netanyahu, "Ama aynı zamanda Blinken'a Refah'a girmeden ve Hamas'ın buradaki tugaylarını etkisiz hale getirmeden Hamas'ı yenmenin yolu olmadığını anlattım. Bunu ABD'nin desteği ile yapmayı umduğumuzu ama gerekirse tek başımıza yapacağımızı söyledim." diye konuştu.

        REFAH KONUSUNDA AÇMAZ BÜYÜYOR

        İsrail'in Refah'a kara operasyonu düzenlemesine destek vermeyen ve gelecek hafta bir İsrail heyetini "Refah'la ilgili alternatif planlar" üzerinde görüşmeler için Washington'da ağırlamaya hazırlanan ABD yönetimi, "İsrail üzerinde bir etkisi varsa bunu neden daha önce kullanmadığı" konusunda sorgulanıyor.

        Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, günlük basın brifinginde Gazze ve Refah'taki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        İsrail'in Refah'a yönelik bir kara operasyonuna girişmesini istemediklerini vurgulayan Kirby, bölgede bulunan 1,5 milyona yakın sivilin zarar görmeyeceği planlamanın yapılması gerektiğini kaydetti.

        Kirby, ABD'nin Irak ve Afganistan'da şehir savaşları konusunda tecrübeli olduğunu, gelecek hafta Washington'da ağırlayacakları İsrail heyetiyle bu konuları da görüşeceklerini söyledi.

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        ABD'NİN İSRAİL ÜZERİNDE ETKİNLİĞİ TARTIŞMA KONUSU OLDU

        ABD'li danışman, "Eğer ABD şimdi Refah'a askeri operasyon konusunda İsrail'e ne yapıp yapmaması gerektiğini söylemeye istekliyse neden bunu daha önce Gazze'de yapmadı?" şeklindeki bir soruya yanıt verirken zorlandı.

        İsrail'in bağımsız bir devlet olarak kendi ordusunun plan ve uygulamalarını kendisinin icra ettiğini, ABD'nin İsrail'e bir şey dikte edemeyeceğini savunan Kirby, "Onlarla kendi aldığımız dersleri ve perspektifimizi paylaşacağız. Refah'ta Hamas tehdidini kapsamlı bir kara operasyonu düzenlemeden nasıl bertaraf edebileceklerine ilişkin bazı alternatifleri paylaşacağız." dedi.

        Kirby, "İsrail'in dostu ve müttefiki olarak, daha önce olduğu gibi kendi kararlarını aldıklarından emin olmak istiyoruz. Bu süreçte Irak ve Afganistan gibi yerlerdeki bu tür meskun mahal savaşlarından öğrendiğimiz dersleri kendilerine tam olarak aktarmak da istiyoruz. Bizim tavsiyemizi dinlemek zorundalar mı? Hayır. Ancak daha önce onların bir kısmını aldıklarını gördük." diye konuştu.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, hem ABD Başkanı Joe Biden hem de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmelerinden sonra Refah'a yine de kara operasyonu düzenleyecekleri yönündeki açıklamaları sorulan Kirby, "Netanyahu'yu halen ikna edip edemeyecekleri" sorusunu yanıtsız bıraktı.

        Kirby, Refah konusunda halen vakit olduğunu ve Washington'daki görüşmelerde "sivillere zarar vermeden alternatif bir yol" bulunabileceğine inandığını kaydetti.

        Netanyahu'nun her halükarda Refah'a saldırı düzenlemesi halinde ABD'nin silah yardımını durdurmayı düşünüp düşünmeyeceği konusunda yorum yapmayan Kirby, İsrail tarafından halen güvenilir ve uygulanabilir bir Refah planı görmediklerini de sözlerine ekledi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #refah
        #ABD
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