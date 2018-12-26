Asgari ücrette yapılan yüzde 26 artışla brüt ücret 2 bin 558 TL’ye, net ücret de 2 bin 20 TL’ye yükseldi. Asgari ücretliler de diğer ücret geliri elde edenler gibi gelir vergisi ödüyor. Asgari ücretlilerin gelir vergisi oranı yüzde 15. Ancak, asgari geçim indirimi (AGİ) yoluyla verginin bir bölümü iade ediliyor. Bekâr veya eşi çalışan çocuksuz asgari ücretlilerin eline geçecek 2 bin 20 TL’lik ücretin 191.88 TL’sini AGİ oluşturacak. Başka bir ifadeyle, AGİ olmasa, asgari ücretli bekâr işçinin net ücreti 2 bin 20 TL değil, bin 828 TL’de kalacaktı.

Çocuk sayısı ve eşin çalışıp çalışmadığına bağlı olarak AGİ tutarı artırılıyor. Bu yolla, eşi çalışmayan üç çocuklu veya eşi çalışan beş çocuklu asgari ücretlinin tüm ücreti vergi dışı kalıyor.

ASGARİ ÜCRETLİ GELİR VERGİSİ DİLİMİNDEN ETKİLENMEYECEK

2016 yılında asgari ücretin yüzde 30 oranında artırılmasından bu yana asgari ücretliler için yılın ilerleyen aylarında yüzde 20 oranındaki gelir vergisi dilimine girme riski ortaya çıkıyor. 2016 ve 2017 yıllarında asgari ücretlileri vergi artışından korumak amacıyla geçici düzenlemeler yapıldı.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, 2018 yılında ise 21 Mart’ta yürürlüğe giren 7103 sayılı torba kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 32. maddesine fıkra eklendi. Buna göre, gelir vergisi tarifesinden etkilenen asgari ücretlilere, ocak ayında net ücretleri ne ise yıl boyunca da aynı ücreti alabilmelerini sağlamak amacıyla ilave AGİ ödenecek. Böylece, asgari ücretli işçinin 2 bin 20 TL tutarındaki net ücreti, yıl boyunca aynı kalacak.