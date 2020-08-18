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Nestle tarafından yapılan açıklamada, anlaşmanın finansal içeriğine ilişkin bilgi verilmezken, ABD ve Kanada’da satılan IMH ürünlerinin, firmanın Nestle’ye geçmesinin ardından diğer ülke pazarlarına da gireceği belirtildi.

Açıklamada, IMH’nin 2013’de kurulduğu ve sindirim sorunu ve uyku bozukluğu tedavisine yardımcı olacak ürünler sattığı bilgisi verildi.