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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Oyuncu Nesrin Cavadzade, önceki gün Arnavutköy'de objektiflere yansıdı. Cavadzade, kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Nesrin Cavadzade, "Her şey güzel gidiyor. Yeni sezon da çok güzel geçecek. Bu yazdan çok keyif aldığım söylenemez. İşlerimin yoğunluğundan tatil moduna giremedim. Yakın zamanda Datça'ya gideceğim, aile arasında yaza veda partisi yapacağız" dedi.