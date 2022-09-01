'Ayrılık' sessizliği

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Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Oyuncu Nesrin Cavadzade, önceki gün Etiler'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Cavadzade, spor salonu çıkışında görüntülendi.

Kendisi gibi oyuncu olan Gökhan Alkan ile evlilik yolunda ilerlerken ayrılık kararı alan Nesrin Cavadzade, muhabirlerin konuyla alakalı sorularını ise yanıtsız bıraktı.

AŞK BİTTİ

Aynı dizi setinde tanışıp, aşk yaşamaya başlayan Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan, geçtiğimiz aylarda beraberliklerini nişanlanarak taçlandırmıştı. Ancak evlenecekleri beklenirken çift, birlikteliklerini sonlandırmıştı.

Sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakan ikili, birlikte çekildikleri fotoğrafları da silmişti.

'KISKANÇLIK KRİZİ' İDDİASI

Daha önce Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan arasında dizi ile ilgili kıskançlık krizi yaşandığı ileri sürülmüştü.

Cavadzade'nin, Alkan'ın rol arkadaşı Yağmur Tanrısevsin'le senaryo gereği öpüşmesini istemediği konuşulmuştu.

"HABERLERİ ŞAŞKINLIKLA OKUDUM"

Çıkan haberlerin ardından Nesrin Cavadzade, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. Ünlü oyuncu, gönderisinde şu ifadelere yer vermişti:

Değerli basın mensupları; Bugün hakkımda çıkan haberleri şaşkınlıkla okudum! Aylardır bazı yapımların ve bunların üzerinden PR çalışması yapan menajerlerin adımı kullanarak kendini gündemde tutma çabasına sessiz kaldım ama bugün hem şahsi hayatımda hem de meslek etiğime dil uzatacak kadar çizgiyi aşmış olmalarından dolayı bir cevabı hak ettiğine kanaat getirdim. Benim kimsenin icra ettiği sanata bir müdahalem olamaz! Bu kişi sevgilim bile olsa. Çünkü ben de aynı işi, sevgiyle ve tutkuyla yapıyorum. Benim yaptığım işe kimsenin karışamayacağı gerçeği gibi ben de kimsenin işine karışamam. Ayrıca oyunculuk sanatını anlamak için önümde 20 yılım vardı, emin olun anladım. Darısı anlayamayanların başına. Sevgilerimle...