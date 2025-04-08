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        Haberler Magazin Nesrin Cavadzade - Pamir Pekin aşkı bitti - Magazin haberleri

        Nesrin Cavadzade - Pamir Pekin aşkı bitti

        Nesrin Cavadzade ile rol arkadaşı Pamir Pekin'in yollarını ayırdığı ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2025 - 17:25 Güncelleme: 08.04.2025 - 18:36
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        Aşk bitti
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        'Sandık Kokusu' dizisinde birlikte rol alan Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin'in set aşkı gerçek olmuştu.

        Birlikteliklerini sosyal medya hesaplarından yayımladıkları fotoğraflarla ilan eden Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin'in birlikteliği uzun sürmedi.

        Yaklaşık 2 aydır aşk yaşayan çift, yollarını ayırdı. Cavadzade, Pamir Pekin’i sosyal medyadan takipten çıkması da dikkat çekti.

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        #Nesrin Cavadzade
        #Pamir Pekin

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