Cesur pozlarını yayınlayan Cavadzade, bu kez kaşlarına ve kilosuna gelen eleştirilere yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Bu pozunu sosyal medya hesabından paylaşan Cavadzade, "Çirkin kaşlarıma ve 47 kilo oluşuma gelen yüzlerce yorumdan sonra hepinize bir haberim var; kaşlarımı aldırmayacağım ve kilo almayacağım. Öptüm..." ifadelerini kullandı.