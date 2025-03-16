Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin aşk yaşıyor
Oyuncu Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin, aşk yaşıyor. Pekin, Cavadzade ile birlikteliğini yayımladığı fotoğraflarla ilan etti
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sandık Kokusu'nda 'Ayça' ile 'Hakan' karakterlerine hayat veren Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin'in rol arkadaşlıkları aşka dönüştü.
Pamir Pekin, Nesrin Cavadzade ile olan fotoğraflarını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. İkili, böylelikle birlikteliklerini sosyal medyadan ilan etmiş oldu.
Öte yandan Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin, 'Sandık Kokusu'nda birbirine âşık bir çifti canlandırıyor.