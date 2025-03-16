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        Haberler Magazin Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin aşk yaşıyor - Magazin haberleri

        Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin aşk yaşıyor

        Oyuncu Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin, aşk yaşıyor. Pekin, Cavadzade ile birlikteliğini yayımladığı fotoğraflarla ilan etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2025 - 16:45 Güncelleme: 16.03.2025 - 16:45
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        Dizi aşkı gerçek oldu
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        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sandık Kokusu'nda 'Ayça' ile 'Hakan' karakterlerine hayat veren Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin'in rol arkadaşlıkları aşka dönüştü.

        Pamir Pekin, Nesrin Cavadzade ile olan fotoğraflarını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. İkili, böylelikle birlikteliklerini sosyal medyadan ilan etmiş oldu.

        Öte yandan Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin, 'Sandık Kokusu'nda birbirine âşık bir çifti canlandırıyor.

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        #Nesrin Cavadzade
        #Pamir Pekin

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