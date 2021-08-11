"ŞU ANDA TÜM SEVİNÇLERİN ÜZERİNDE BİR GÖLGE VAR"



Gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında cevap vermekten kaçınan Nesrin Cavadzade, "İnsanlar yangınlarla boğuşurken bu konuları konuşmak beni üzüyor. Benim yaşadığım tüm sevinçlerin üzerinde bir gölge var şu anda. Çok mutsuzum. Böyle bir süreçte düğün konuşmayalım." dedi.



Birlikte rol aldıkları dizi ile aşkları başlayan ikili, Datça'da evliliğe ilk adımı atmıştı. Alkan, yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı Cavadzade'ye aile arasında evlilik teklifinda bulunmuştu.