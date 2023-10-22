Neslişah ve Engin Altan Düzyatan çifti Medine'ye gitti
Mutlu bir evlilik sürdüren Neslişah ve Engin Altan Düzyatan çifti, Medine'ye gitti. Kutsal toprakları ziyaret eden çift, o anları da takipçileriyle paylaştı
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Engin Altan Düzyatan, 2014'te Hülya Koçyiğit'in torunu Neslişah Alkoçlar ile nikâh masasına oturmuştu. Emir Aras ve Alara adında iki çocuğu bulunan çift, Medine'ye gitti.
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Neslişah - Engin Altan Düzyatan çifti, kutsal toprakları ziyaret etti.
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Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Düzyatan, kutsal topraklarda çektikleri fotoğrafları da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.
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Neslişah - Engin Altan Düzyatan çiftinin yayımladığı fotoğraflar kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.