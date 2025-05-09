"ALIŞTIKÇA KORKUM GEÇTİ"

Yunusemre ilçesinde yapımı devam eden inşaatta kule vinç operatörlüğü yapan Yılmaz, yükseklik korkusu bulunmayan herkesin cinsiyet ayrımı olmadan bu işi yapabileceğine dikkati çekerek, "Vinç operatörlüğü yapmaya başladığımda biraz korku vardı ancak daha sonra alıştıkça bu korkum geçti. Sahada da çalıştığım için yukarısı bana daha konforlu geliyor. Ülkemizde kadın operatör az olsa da yurt dışında kadınların çoğunlukla yaptığı bir meslek" dedi.