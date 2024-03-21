Neslihan Atagül: Milano'da Türk dizilerine hayranlar
Geçtiğimiz haftalarda iş için Milano'da bulunan Neslihan Atagül, "Bizi harika ağırladılar. Hem iş hem ziyaret oldu. Biraz çalıştık biraz da gezdik. Orada Türk dizilerine aşırı hayranlık durumu var. Bu, beni memnun ediyor" ifadelerini kullandı
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Neslihan Atagül, Ataşehir'de görüntülendi. Geçtiğimiz haftalarda hem iş için hem de tatil için Milano'ya giden Atagül, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Atagül; bu konuda şunları söyledi; "Bizi harika ağırladılar. Hem iş hem ziyaret oldu. Biraz çalıştık, biraz da gezdik. Kısaydı tabii ama bu hafta sonunda program yayınlanacak sanırım. Talk show programıydı, normal ve güzel bir sohbet ettik."
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"TÜRK DİZİLERİNE AŞIRI HAYRANLIK DURUMU VAR"
Ayrıca Milano'da Türk dizilerine yoğun bir ilginin olduğuna dikkat çeken Neslihan Atagül; "Orada Türk dizilerine aşırı hayranlık durumu var. Bu, beni memnun ediyor. Bence diğer oyuncu arkadaşlarımı da çok memnun ediyordur" ifadelerini kullandı. 31 yaşındaki oyuncu, daha sonra gazetecilere; "Sizler de bizlerle gurur duyuyor musunuz?" diyerek gülümsedi.
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"ÇOK GÜZEL YEMEKLER YEDİM"
Milano'da güzel yemekler yediğini de söyleyen Neslihan Atagül; "Çok güzel yemekler yedim. İtalyan mutfağı bilirsiniz ki muazzam ama fazla alışveriş yapamadım. Makarna, pizza... Bizlerin de yaptığı yemekler zaten" dedi.
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