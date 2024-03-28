Neslihan Atagül, Miami sokaklarında
Ünlü oyuncu Neslihan Atagül Doğulu ile eşi Kadir Doğulu, tatil için Miami'e gitti
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2016'da evlenen Neslihan Atagül Doğulu ile Kadir Doğulu çifti tatil için Miami'yi seçti.
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Geçtiğimiz günlerde bir TV programına konuk olmak için Milano'ya giden Neslihan Atagül, bu kez tatil için eşiyle birlikte Miami'ye uçtu.
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Miami sokaklarında gezen 31 yaşındaki Neslihan Atagül'ün fotoğraflarını Kadir Doğulu çekti.
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Neslihan Atagül, Miami sokaklarındaki fotoğraflarını; "Gözlerindeki rüyaları görebiliyorum" notuyla sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram