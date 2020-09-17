Anadolu Sağlık Merkezi'nin Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğiyle hayata geçirdiği Pembe Top Sahada projesinin bu yılki gönüllü destekçisi oyuncu Neslihan Atagül Doğulu olacak. Tüm dünyanın gündemini meşgul eden covid-19 salgını ne yazık ki önemli birçok hastalığın takibi ve tedavisinin aksamasına neden oluyor.
Yakın dönemde yapılan araştırmalar kanser rakamlarında artık olduğunu gösteriyor. Erken tanı tedavi ile tedavisinde önemli başarılar elde edilebilen kanser gibi hastalıklar için farkındalık bu günlerde daha da önem kazanıyor.
Dünyada kadınlarda görülen kanserlerin üçte birini meme kanseri oluşturuyor ve meme kanseri her sekiz kadından birini etkiliyor. Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğiyle meme kanseriyle mücadele konusunda kadınları bilinçlendirmek amacıyla hayata geçirilen Pembe Top Sahada projesi, bu yıl da Meme Kanseri Farkındalık Ayı olan Ekim ayında yedinci kez gerçekleştirilecek.
1 Ekim tarihinde Anadolu Efes Spor Kulübü'nün Zenit ile oynayacağı Turkish Airlines EuroLeague maçında tekrar sahaya çıkacak Pembe Top, bu yıl Neslihan Atagül Doğulu'ya emanet edilecek.
"MÜCADELE VE GÜÇ KADININ DOĞASINDADIR"
Pembe Top Sahada projesine gönüllü destek veren Doğulu, "Mücadele ve güç kadının doğasındadır" diyerek tüm kadınları meme kanserine karşı gerekli önlemleri almaya davet etti.
Projenin bir diğer gönüllü destekçisi, Ayten Alpün Yılmaz'ın objektifinin karşısına geçen oyuncu, şu sözleri söyledi:
Pembe Top Sahada projesine dahil olmak ve meme kanseri farkındalığı hareketine katılmak benim için çok değerli. Biliyoruz ki meme kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor. Bunu sağlayabilmek için ise yılda bir kez doktor kontrolüne gitmek önem taşıyor. Ben de tüm kadınları sağlıkları için harekete geçmeye ve bu önemli mesajı yaymak için desteğe davet ediyorum.
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