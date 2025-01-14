Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Neslihan Atagül'den, hamileliğinin 32'nci haftasından yeni paylaşımlar: 8 ay ve saymaya devam - Magazin haberleri

        Neslihan Atagül'den, hamileliğinin 32'nci haftasından yeni paylaşımlar: 8 ay ve saymaya devam

        Neslihan Atagül, doğuma sayılı günler kala hamilelik sürecine dair yeni fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı; "8 ay ve saymaya devam"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2025 - 19:18 Güncelleme: 14.01.2025 - 19:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          2016 yılında oyuncu eşi Kadir Doğulu ile hayatlarını birleştiren Neslihan Atagül, evliliklerinin 9'uncu yılında anne baba olma heyecanı yaşıyor.

        • 2

          Ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda, erkek bebek beklediğini müjdesini sevenlerine vermişti.

        • 3

          Doğuma sayılı günler kala, Neslihan Atagül, hamilelik sürecine ait fotoğraflarını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

        • 4

          Çiçeği burnunda anne adayı, 32'nci hafta başlığıyla karnı burnunda yeni pozlarını takipçileriyle buluşturdu.

        • 5

          Atagül, "8 ay ve saymaya devam. Şu sıralar en yakın arkadaşımı görmek için kaydır" notunu ekledi.

          Fotoğraflar: Instagram

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'un karsız kışları! Neden yağmıyor?
        İstanbul'un karsız kışları! Neden yağmıyor?
        Kadın müşterileri bayıltıp taciz eden taksicinin ifadesi ortaya çıktı!
        Kadın müşterileri bayıltıp taciz eden taksicinin ifadesi ortaya çıktı!
        14 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        14 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Meta'dan şoke eden LGBTQ+ kararı!
        Meta'dan şoke eden LGBTQ+ kararı!
        Kapıda vizenin bilançosu ortaya çıktı
        Kapıda vizenin bilançosu ortaya çıktı
        Gazze'de ateşkes yakın mı?
        Gazze'de ateşkes yakın mı?
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmış! Anne değil katil!
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmış! Anne değil katil!
        Yasin Özcan Aston Villa'da!
        Yasin Özcan Aston Villa'da!
        Usta sanatçıya veda
        Usta sanatçıya veda
        G.Saray'a Elye Wahi iddiası!
        G.Saray'a Elye Wahi iddiası!
        Los Angeles yangınının sembolü
        Los Angeles yangınının sembolü
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        Filenin 'şalvarlı sultanları'
        Filenin 'şalvarlı sultanları'
        Beşiktaş önce satacak, sonra alacak
        Beşiktaş önce satacak, sonra alacak
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Habertürk Anasayfa