Neslihan Atagül'den, hamileliğinin 32'nci haftasından yeni paylaşımlar: 8 ay ve saymaya devam
Neslihan Atagül, doğuma sayılı günler kala hamilelik sürecine dair yeni fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı; "8 ay ve saymaya devam"
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2016 yılında oyuncu eşi Kadir Doğulu ile hayatlarını birleştiren Neslihan Atagül, evliliklerinin 9'uncu yılında anne baba olma heyecanı yaşıyor.
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Ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda, erkek bebek beklediğini müjdesini sevenlerine vermişti.
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Doğuma sayılı günler kala, Neslihan Atagül, hamilelik sürecine ait fotoğraflarını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.
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Çiçeği burnunda anne adayı, 32'nci hafta başlığıyla karnı burnunda yeni pozlarını takipçileriyle buluşturdu.
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Atagül, "8 ay ve saymaya devam. Şu sıralar en yakın arkadaşımı görmek için kaydır" notunu ekledi.
Fotoğraflar: Instagram