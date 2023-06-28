"NİL NEHRİ'NDEN AKDENİZ'E YAYILAN BİR TÜR"
EKAD Kızılot Bölgesi Proje Sorumlusu biyolog Fatih Polat'ın, dere kenarlarındaki bir günlük 'iyilik mesaisi'ne AA ekibi de eşlik etti. Polat, Nil kaplumbağalarının yuvalarını nehir, göl ve denize yakın sahillerdeki kumullara yaptığını söyledi. Türkiye'de Hatay'dan Dalyan'a kadar denize dökülen nehir ağızlarında Nil kaplumbağalarının görülebileceğini ifade eden Polat, "Nil Nehri'nden Akdeniz'e yayılan bir tür. Kaplumbağanın kabuğunun üzeri yumuşak deriyle kaplıdır. Göze çarpan sivri bir buruna sahiptir. Boyları 1 metreyi geçebilir. Balık, sucul böcekler, yengeç, solucan ve kurbağa gibi canlılarla beslenir. Burada türü takip edip elde ettiğimiz bulguları da bilimsel çalışma olarak sunacağız" dedi.