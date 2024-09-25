Neşet Ertaş ölüm yıl dönümünde anılıyor! Neşet Ertaş kaç yaşında ve ne zaman öldü?

NEŞET ERTAŞ KİMDİR?

Neşet Ertaş, Anadolu topraklarının yetiştirdiği nadide bir sanatçıdır. 1938 yılında Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesine bağlı bir köyde dünyaya gelen Ertaş, Türkmen/Abdal geleneğinin güçlü bir temsilcisi olan babası Muharrem Ertaş'ın izinden giderek müzik dünyasına adım atmıştır. Küçük yaşlardan itibaren düğünlerde çaldığı zil ve darbuka ile müziğe olan yeteneğini sergilemeye başlayan Ertaş, yaşamının her döneminde müziğiyle Anadolu'nun sesini dünyaya taşımıştır.

Neşet Ertaş, sekiz yaşındayken ailesiyle birlikte yaşamını sürdürdüğü köyden İbikli köyüne taşındı. Henüz 12 yaşındayken annesini kaybetmesi, onun hayatında önemli bir dönüm noktası oldu. Ertaş, babası ve kardeşleriyle birlikte gezici bir hayat sürdürerek Anadolu'nun çeşitli yerlerinde müzik yapmaya devam etti. Kendi kendine keman, cümbüş ve bağlama çalmayı öğrenen Ertaş, babasıyla birlikte katıldığı düğünlerde sahne alarak sanat yolculuğuna başladı.

1950'lerin başında Ankara Radyosu'nda "Yurttan Sesler" programında solo performansıyla adını geniş kitlelere duyuran Ertaş, Türk halk müziğinde kendine has bir yer edindi. İstanbul'a giderek ilk kayıtlarını gerçekleştiren Ertaş, babasının eserlerini de repertuarına dahil etti. Sahne hayatına Ankara'da devam eden sanatçı, Türkiye'nin dört bir yanını dolaşarak müziğini halkla buluşturdu.

1969'da Almanya'ya giden Ertaş, orada Türk işçileri için konserler verdi ve birçok albüm yayınladı. Bu dönemde yaşadığı trafik kazası ve ardından gelen zorluklar, onun sanat yaşamını etkilese de müziğe olan bağlılığı hiç azalmadı. 2000 yılında Türkiye'ye dönüş yapan Ertaş, İzmir'e yerleşerek müzik yapmaya devam etti ve birçok önemli ödülün sahibi oldu.

Neşet Ertaş, Türk halk müziğini derinden etkileyen, repertuarı ve üslubuyla gelecek nesillere ilham kaynağı olan bir sanatçıdır. "Bozkırın Tezenesi" olarak anılan Ertaş, müziği ve hayat hikâyesiyle Türk kültürünün zenginliklerini yansıtan eşsiz bir miras bırakmıştır. Onun eserleri, Anadolu'nun ruhunu ve derin halk hikâyelerini bugünlere taşırken, Ertaş'ın sanatı ve yaşam öyküsü, Türk halk müziğinin efsanevi isimleri arasında her zaman özel bir yer tutacaktır